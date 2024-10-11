神戸・異人館エリアに残る旧北野小学校（神戸市中央区）の校舎を使った複合施設「神戸北野ノスタ」が11月8日（金）、開業する。神戸ビーフを提供するレストランやスイーツショップなど、飲食・物販の7店舗が入り、神戸グルメの魅力を発信する。同月1日（金）と2日（土）には、抽選で神戸市民計300人を無料招待する食事付きのプレイベントも開催。10月16日（水）まで参加希望者を募集している。「神戸北野ノスタ」（イメージ）。