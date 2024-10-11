オンラインショップ・浜名湖産直マーケットは、お歳暮シーズンに先駆けて、発送日の朝に活鰻をさばいてお届けする朝じめうなぎの販売強化を実施します。 浜名湖産直マーケット「国産朝じめうなぎ」 商品名： 国産朝じめうなぎ販売場所： 浜名湖産直マーケットhttps://www.8075.jp/?mode=cate&cbid=1824400&csid=1内容： ・1尾(1人前／約150g)4,480円(税込)・2尾(2〜3人前／約300g)7,480円(税込)