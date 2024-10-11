■対談で渡辺は、増員を経験したSnow Manだからこそのアドバイス、そして新メンバーを迎える側の覚悟と想いを語る 【写真】菊池風磨と親友・渡辺翔太の『タイプロ』オフショット Netflix公式Instagramで、菊池風磨（timelesz）と渡辺翔太（Snow Man）のツーショットが公開された。 ふたりは、timeleszの新メンバーオーディションを追うNetflix番組『timelesz project-AUDITION-』（通称：タイプロ）の