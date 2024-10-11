秋が深まってきた今週末は三連休！秋の北海道もイベントが盛りだくさんです！ 今回は、週末（2024年10月12日（土）～14日（月・祝））に楽しめる北海道情報をご紹介します。 1：【開催中】函館 蔦屋書店「深眠のすすめ」（函館市） 画像：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE） 2024年10月7日（月）から11月4日（月・祝）まで、『函館 蔦屋書店』では『深眠のすすめ』フェアが