ウェブサイト構築・管理システム「WordPress」開発元のAutomatticと、WordPress特化のホスティングプラットフォーム・WP Engineが対立している一件で、オープンソースプロジェクトとしてのWordPress開発を続けているWordPress.orgのログイン時および新規ユーザー登録時のフォームに「WP Engineといかなる関係もない」ことを確認するチェックボックスが登場しました。‘The Community Is In Chaos:’ WordPress.org Now Requires Yo