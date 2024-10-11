ゴスペラーズが、30周年を記念したカップリングコレクション『G30 -Beautiful Harmony 2-』を12月18日に発売することが決定した。ゴスペラーズは2019年に25周年記念としてシングルコレクション『G25 -Beautiful Harmony -』を発売。そして30周年となる今年は、全シングルのカップリング曲をすべて収録したカップリングコレクション『G30 -Beautiful Harmony 2-』の発売が決定した。カップリングコレクションには、シングル曲同様に