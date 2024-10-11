［ドバイ１０日ロイター］ - リビア国営石油会社（ＮＯＣ）は１０日、生産量が日量１２２万バレルに達したと発表した。東西の政治勢力が中央銀行総裁人事を巡って対立し、油田の操業や輸出が混乱する前の水準近くまで回復したことになる。東部に拠点を置く政府とＮＯＣは先週、中銀総裁人事を巡る問題が解決し、全ての油田と輸出ターミナルの操業が再開したと発表した。ＮＯＣによると、１０日の石油・コンデンセート生産