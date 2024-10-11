オダギリジョー脚本・監督・編集・出演の映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』に、ドラマ版キャストの池松壮亮、麻生久美子、本田翼らが出演することが決定した。【写真】“警察犬係”池松壮亮と相棒の“シェパード犬”オダギリジョー ドラマ場面写真よりオダギリジョーが脚本・演出・編集を務め、2021年にNHKで放送されたテレビドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』。鑑識課警察犬係のハンドラー・青