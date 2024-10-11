【モデルプレス＝2024/10/11】timeleszの菊池風磨が主演、久間田琳加がヒロインを務める、10月12日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（毎週土曜よる11時〜）の公式Instagramが11日、更新された。菊池風磨と黒柳徹子の2ショットが公開され、話題を呼んでいる。【写真】timelesz菊池風磨＆黒柳徹子の「可愛すぎる」2ショット◆菊池風磨、黒柳徹子と寄り添い2ショットこの日の投稿では、同日放送されるテ