11日の東京株式市場は、ユニクロなどを運営するファーストリテイリングが、10日に1年間の連結決算で売上高が初めて3兆円を超えたと発表したことなどが好感され、日経平均株価が200円以上値を上げました。11日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、10日に比べ、231円93銭高い、3万9612円82銭、TOPIX(東証株価指数)は、2718.03でした。