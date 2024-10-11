ダディーズオピニオンは、熊本県球磨郡水上村「汗の原親水公園」にて水上村初のアウトドアイベント「MIZUKAMI outside Festival 2024」を10月19(土)20日(日)に開催します。 MIZUKAMI outside Festival 2024  会場：汗の原親水公園(〒868-0703熊本県球磨郡水上村湯山)日時：2024年10月19日(土)・20日(日)参加費：入場無料(一部有料コンテンツあり)主催：有限会社ダディーズオピニオン協力：水上村 ダ