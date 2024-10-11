Svea Herbst-BaylissMichael Erman[１０日 ロイター] - アクティビスト（物言う投資家）のヘッジファンド、米スターボード・バリューは１０日、米製薬大手ファイザーの元幹部２人がスターボードと連携して同社に働きかけを行う考えを撤回したことに関し、取締役会が「威圧的行為」に出た可能性を調査するよう同社に迫った。スターボードはこれまでにファイザー株約１０億ドル相当を取得し、イアン・リード前最高経営責任者（