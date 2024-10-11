北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の「南側との完全断絶」指示に基づいて北朝鮮が国境封鎖措置を進めているが、南側ルートを通じた住民の亡命は相次いでいることが明らかになった。軍関係者によると、先月１７日には北朝鮮住民と推定される男性１人が白翎島（ペクリョンド）近隣の海上で無動力木船に乗って南下し、亡命した。８月２０日に東海岸側で北朝鮮軍が「徒歩亡命」をしてから１カ月も経たないうちに亡命