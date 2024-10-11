LiNewは、新たに子会社「RiFOW」を設立し、“熊本の食材を生かした地方創生”をコンセプトに、創作和食「升昌(ますあき)」を2024年11月14日にオープンします。 LiNew「升昌」  店名：升昌所在地：熊本県熊本市中央区上通4-11-3Fアクセス：通町筋駅徒歩3分熊本都市バス熊本ホテルキャッスル前徒歩3分営業時間：17:00〜23:00(LO：21:30)店休日：月曜日 LiNewは、新たに子会社「RiFOW」を設立し、