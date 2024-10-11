小説家の韓江（ハン・ガン）氏が韓国作家で初めてノーベル文学賞を受賞すると、グループＢＴＳ（防弾少年団）のメンバーなど有名人らもお祝いのメッセージを伝えた。１０日、ＢＴＳのメンバーＶは自身のＳＮＳに韓江作家がノーベル文学賞を受賞したという内容の記事を共有し、「軍隊で『少年が来る』を読みました。おめでとうございます」と書いた。ＢＴＳメンバーのＲＭも同じ記事を共有し、泣いている絵文字とハートの絵文字を付