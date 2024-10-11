ドジャースのＤ・ロバーツ監督が１０日（日本時間１１日）、１１日（同１２日）に行われる地区シリーズ第５戦の本拠地・パドレス戦へ向けてドジャースタジアムで前日会見に臨んだが、先発投手は明かさなかった。ローテ通りなら、第１戦から中５日で山本由伸投手（２６）が有力で、中４日のパ軍先発・ダルビッシュ有投手（３８）とポストシーズン（ＰＳ）では初の日本人先発投手対決となる。しかし、山本は第１戦で３回５安打５