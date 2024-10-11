サミットは、9月24日に「サミットストア エミテラス所沢店」をオープンした。同日開業の広域集客型商業施設「エミテラス所沢」1階の核テナントで、大型商業施設への出店は4店目。服部哲也社長は「多様なお客様とともに『生きる糧を分かち合うお店』を作り上げられるか、試金石となる店舗だ」と意義を述べた。「エミテラス所沢」は、西部グループの不動産会社・西武リアルティソリューションズと、サミットの親会社・住友商事が進め