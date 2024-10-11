【ロンドン＝中西梓】日産自動車は１０日、電気自動車（ＥＶ）のバッテリーを充電と給電の双方向で利用できる新技術を、英国で２０２６年から販売する新型ＥＶに搭載すると発表した。欧州の他の地域でも展開する。日本での展開は未定という。ＥＶを充電する際に使うプラグと充電器を通じて、ＥＶのバッテリーにためた電力を自宅で使ったり、電力会社に売電したりできるようになる。新技術の活用で、自家用車のバッテリーを社