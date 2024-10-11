フジテレビの戸部洋子アナウンサーが１１日、インスタグラムを更新。９月に「４年半ぶり」に復職するも「アナ室には戻らない」と決意したと報告した。戸部アナは第２子出産後の育休から先月に復帰。４年半振りの復職になるという。「振り返れば２年前に私の父が亡くなり、家庭の事情で復職するタイミングを見失い、やはり家族を大事にする生活をもう少し続けたい…と感じ、お休みも延長させていただきました」と説明。子供達も