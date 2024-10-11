声優の代永翼が11日までにX（旧ツイッター）で第2子が誕生したことを発表した。「あいにょん」こと大塚愛里が第1子出産サプライズ発表！ベビーの手などが写った画像を投稿。「皆様にご報告です」と前置きし、「この度、第2子が誕生いたしました」と伝えた。「お陰様で母子ともに健康で、娘も新しい命が生まれた事を大変喜んでおります」と長女の様子も含めて報告。「妊娠中、たくさんの方に大変温かいお気遣いをいただき、心より感