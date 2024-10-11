YouTuberのRちゃんは10月8日、自身のYouTubeを更新。婚約していた彼氏との別れを報告しました。【実際の画像：Rちゃん、“愛してた婚約者”との別れを明かす】「共依存体質を本気で治す時なんだと思います」Rちゃんは『【報告】愛してた婚約者とお別れしました。』と題して、動画を投稿。冒頭で「まずですね私は婚約していました」と告白し、「お別れは自分が決めました」と別れを報告しました。「彼といた時期はもうすっごく幸せ