KDDIは、auで「iPhone 15」（128GB）の本体価格を値下げした。 iPhone 15 値下げ後の価格は13万1400円。これまでの14万1200円から9800円値下げされた。「スマホトクするプログラム」を適用した場合の実質負担額は4万4047円。他社からのMNPでは4万4000円、新規契約では1万1000円、機種変更では5500円の割引が受けられる。