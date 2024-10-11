赤ちゃんのお世話は夜中だって関係ないですよね。就寝中に赤ちゃんのおしっこが漏れていることに気づいたアザラシ子｜育児絵日記(@azarashico)さんは、隣で眠る上の子を起こさないように超人的な能力を発揮します。『母になって身についた能力』ごらんください。 ©azarashico ©azarashico ©azarashico 日々続いている赤ちゃんのお世話。初めは戸惑っていても慣れてくれば、ど