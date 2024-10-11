プロ野球・西武が11日、西口文也監督就任会見を行いました。西口新監督は現役時代、1994年のドラフト3位で西武入り。2015年まで西武一筋でプレーを続け、通算182勝をあげました。中でもノーヒットノーラン達成とはならずも、2度の「9回2アウトまで無安打」、1度の「9回まで無安打（その後延長戦で安打を浴びる）」という試合も記録し、“悲劇のエース”としても有名。引退後の2017年からコーチに就任し、2022年からファームの監督