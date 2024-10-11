C大阪の小菊昭雄監督J1のC大阪は11日、今季で契約満了となる小菊昭雄監督（49）と来季の契約を結ばないと発表した。今季最終戦まで指揮を執り、退団する。小菊監督は2021年8月にコーチから昇格し、集大成と位置付けた4季目で初優勝を逃した責任を取る意向を示していた。兵庫県出身で、1998年にスタッフとしてC大阪入り。プロ選手としての活動歴はなく、下部組織での指導や強化部で経験を積んだ。監督として21年に12位、22年は5