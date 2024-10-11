経営するマッサージ店で女性客4人にわいせつな行為などをしたとして罪に問われているセラピストの男に、熊本地方裁判所は実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】『卑劣で悪質な犯行』マッサージ店で女性客4人に性的暴行やわいせつ行為セラピストの男(51)に実刑判決熊本 判決を受けたのは、熊本市北区山室のセラピスト緒方倫明（おがた ともあき）被告（51）です。 判決によりますと緒方被告は去年、経営す