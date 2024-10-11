熊本市の病院で、職員たちのコーラスグループが、結成30周年の記念コンサートを開きました。 【写真を見る】結成30年、患者たちに歌で癒しを 病院職員のコーラスグループが院内コンサート開催熊本 記念コンサートを開いたのは、熊本市中央区の出田眼科病院の職員たちで作るコーラスグループ「ナイチンゲールズ」です。 グループは、1994年の結成当初か