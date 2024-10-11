大分県内の若手職人が作る伝統工芸品「竹細工」の作品展が大分市の県立美術館で11日から始まりました。 【写真を見る】 伝統工芸品「竹細工」の作品展見て、触れて…約300点展示大分県立美術館 この作品展は、明治時代から伝わる県の伝統工芸品「竹細工」の魅力を知ってもらおうと開かれたものです。 去年に続き2回目となる今年は、40代までの県内の若手竹職人およそ20人が携わり、2か月の制作期間を経て仕上げた作品305点