【菊地敏幸辣腕スカウトの虎眼力（５２）】１９９８年の阪神のドラフト１位といえば誰ですか？虎党にそう質問すれば、ほとんどの人が「藤川球児」だと答えられるでしょう。ただ、入団当時の球児はまだ細身で自らが持つポテンシャルを存分に発揮できていませんでした。球児が１年目だった９９年の高知・安芸キャンプでの出来事です。球児のブルペンを視察した野村監督はブスッとこうボヤきました。「これがドラ１か…」。これ