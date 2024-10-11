ジュニア内グループ「美少年」の金指一世（20）が、11月1日の午前0時をもって所属するSTARTO ENTERTAINMENTから退所することが11日、分かった。ジュニアの公式サイトなどで発表された。グループは5人組で活動継続するという。「この度、弊社所属タレント金指一世（美少年）は、2024年11月1日0時をもちまして、株式会社STARTOENTERTAINMENTを退所いたしますことをご報告申し上げます」と発表された。「今夏、金指本人からメンバー