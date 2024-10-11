【猫の毛づくろい】 10月18日～ 順次発売 価格：1回300円 猫の毛づくろい ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「猫の毛づくろい」を10月18日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、毛づくろいに夢中になっている猫たちの姿を造形したもの。後ろ足をぴんと立てたり、ごろんと横になったり、身体をひねったりと、様