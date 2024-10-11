バレーボールの新リーグ「大同生命ＳＶリーグ」は１１日、男子のサントリーＶＳ大阪ブルテオン（Ｂ）で開幕する。大阪Ｂのミドルブロッカー・山内晶大主将がこのほどスポーツ報知の取材に応じ、「優勝したい」と初代王者への強い思いを語った。東京体育館で午後７時５分のオープニングマッチからサントリーの高橋藍らとのパリ五輪代表対決が実現し、大きな注目を集める一戦。テレビ生中継が決まり、観戦チケットはわずか１時間半