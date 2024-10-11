気象庁は、11日金曜「東日本太平洋側の長期間の高温に関する全般気象情報」を発表しました。関東甲信と東海では、7月上旬以降気温の高い日が多く、9月も記録的な高温となりました。今後も、更に1か月程度は、平年と比べて気温の高い日が多くなりそうです。農作物の管理・体調管理に、十分な注意が必要です。関東甲信・東海9月は「記録的な高温」11日金曜、気象庁は「東日本太平洋側の長期間の高温に関する全般気象情報」を発表し