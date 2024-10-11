10月6日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・練馬区で出会ったタクシー運転手、岩崎さん（68）の家について行きました。【動画】4000万円で11部屋！驚愕の激安ビル！衝撃リフォーム家族…6年後を取材＆戦国時代を生き抜く！地下アイドル夜の練馬駅付近を早歩きする男性を発見。単刀直入に「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「孫が好きなんです。この番組をよく見ていて」