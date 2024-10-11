万里の長城の要衝「山海関」を訪ねて中国・秦皇島市秦皇島市山海関区の寧海城を訪れた人たち。（8月3日撮影、秦皇島＝新華社配信/劉希玲）【新華社ビエンチャン10月11日】中国河北省秦皇島市山海関区にある山海関は「天下第一関」と呼ばれ、明代の長城の一部として1381年に建設された。全長は27.6キロで、山海関古城、角山長城、老竜頭が含まれ、これらと沿線に配置された多くのとりでや関所、敵台（防御施設）、のろし台が整