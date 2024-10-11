原発大手の中国核能電力、１〜９月の発電量２・７％増中国広東省の大亜湾原発基地。（資料写真、深圳＝新華社配信）【新華社北京10月11日】中国の原発大手、中国核能電力が10日に発表した1〜9月の発電量は前年同期比2.7％増の1603億8800万キロワット時、売電量は2.9％増の1511億2100万キロワット時だった。原子力発電量は2.7％減の1356億3800万キロワット時、売電量は2.8％減の1267億8300万キロワット時。新エネルギー発