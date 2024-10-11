加藤勝信財務相は１１日の閣議後記者会見で、２３〜２７日に米ワシントンを訪問すると発表した。国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行の年次総会や、２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議などに出席する。２７日投開票の衆院選が控える中、加藤氏は「公務をしっかりと行った上で、日本にいる間は自らの選挙区のみならず各地の応援演説なども行っていきたい」と説明した。