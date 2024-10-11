衆議院解散を受け各党は選挙モードに突入していますが、能登の被災地では投票所や選挙ポスターの掲示板がこれまで通りに設置できない事態になっています。なぜ、いま選挙なのか？被災者からは「選挙のことを考える暇がない」との声も上がっています。【写真を見る】杉田水脈前衆院議員次の衆議院選挙の出馬見送る意向被災地・能登では一部投票所が開設できず、ポスター掲示板も減少住民「選挙考える暇がない」【news23】「逆