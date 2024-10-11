天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが佐賀県を訪問し、初めての地方公務に臨まれています。愛子さまは11日午前11時半ごろ佐賀空港に到着し、山口知事らの出迎えを受けられました。空港を出る際には市民らの歓迎に手を振って応えられました。愛子さまは午後、開催中の国民スポーツ大会で陸上競技を観戦された後、佐賀城本丸歴史館を視察される予定です。愛子さまは先月下旬に石川県を訪問する予定でしたが、大雨被害を受けて