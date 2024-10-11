パリ五輪のレスリング競技で金メダルを獲得した男子グレコローマンスタイル60キロ級の文田健一郎選手（28）と、男子フリースタイル57キロ級の樋口黎（れい）選手（28）が10日、大阪府大阪狭山市の市文化会館(SAYAKAホール)で、はつしば学園小学校（堺市東区）の児童531人らを前に講演した。講演した文田健一郎選手(左)と樋口黎選手=2024年10月10日、大阪府大阪狭山市狭山1丁目、大蔦幸撮影文田選手は小学生でレスリングを始め