新水冷エンジン、新DC-ALBOXフレームで激化する400レプリカ戦線に最強仕様で臨む！ スズキが1984年にリリースしたGSX-R。400ccでも車名に排気量を表示しない、レーサーレプリカ気運が高まるなか、一気に本モノ感を漂わせるオールアルミフレームやセパレートハンドルに大柄なカウル……レーシングマシンに憧れる層に突き刺さる仕様で、まさにレプリカ時代のエスカレート