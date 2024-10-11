ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１０月２６日（土）に横浜で行う「リポビタンＤチャレンジカップ２０２４」ニュージーランド代表オールブラックス戦を前に、１０月１３日（日）から関東と宮崎で行う日本代表合宿及びイングランド、ウルグアイ、フランスといった世界の強豪と対戦するヨーロッパ遠征の参加メンバー３７人及び練習生として国内合宿に参加する２人を発表しました。「今回は（若手と経験の豊富な選手が