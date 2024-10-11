2024年10月10日（木）大阪松竹座にて「市川海老蔵改め 十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目 市川新之助初舞台 『十月大歌舞伎』」が開幕した。 本公演は、令和4（2022）年から2年にわたり各地で行われてきた、襲名披露興行の掉尾を飾るもの。大阪では、團十郎の襲名披露と新之助の初舞台を、豪華な出演者と魅力的な演目で寿ぐ。 昼の部は、成田屋所縁の通し狂言『雷神不動北山櫻』を上演。團十郎が鳴神上人、粂寺弾正、早雲王