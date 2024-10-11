西武は11日、東京都の品川プリンスホテルで2軍監督から昇格した西口文也新監督（52）の就任会見を開いた。会見には飯田光男常務も同席。9日のレギュラーシーズン最終戦後に、今季限りでの退団が発表された渡辺久信ゼネラルマネジャー（GM）兼監督代行の後任のGM職は、来シーズンは設けないことを明らかにした。西口2軍監督は西武一筋で通算182勝を挙げた球団の?レジェンド?。和歌山県出身で、立正大から1995年にドラフト3位で