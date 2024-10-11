入学を予定していた女性らのスカートの中を盗撮したとして、大原簿記専門学校の元職員が逮捕されました。撮影処罰法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、大原簿記専門学校の大阪校・元職員、岡田仁容疑者（３９）です。警察によりますと、岡田容疑者は今年８月、入学予定者に対する説明会に参加した１０代の女性らのスカートの中を盗撮した疑いが持たれています。９月に大阪市内の商業施設で岡田容疑者が来場者とトラブルにな