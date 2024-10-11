モットーは「写真を楽しみ、人生を愉しむ」山口市を拠点に活動する写真クラブの展覧会が10月14日まで開かれています。雄大な自然や子どもたちの笑顔など様々な被写体を通して、撮影者の心の風景を映し出します。山口市の一の坂川沿いにあるアート施設で開かれている写真展。市内出身の写真家 吉田正さんが指導する写真クラブが企画したもので、ことしで20回目の開催となります。テーマは「心の風景」景色や人物
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