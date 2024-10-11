１０月１０日夜、大阪メトロ谷町線で座席に何らかの薬品がかけられ、乗客の男性が軽傷を負いました。やけどをした疑いがあるということです。１０日午後９時半ごろ、大阪メトロ谷町線の大日駅行きの電車内で「シートに薬品がかけられて、座っていた乗客がやけどした」と駅員から１１０番通報がありました。警察などによりますと、天満橋駅から乗った５７歳の男性が座席に座っていたところ、尻が痛くなり、都島駅で降りて駅員