ソフトバンクの村松打撃コーチが11日、体調不良のため全体練習を欠席した。12日の練習から城所2軍外野守備走塁コーチが合流する。小久保監督は「ちょっと体調的に良くないということで、2軍から城所コーチに入ってもらいます。（しばらく村松コーチには）無理させないようになると思います」と説明した。