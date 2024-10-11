今年度、熊本県内で収穫される秋冬野菜と果実の出荷大会が10日、熊本市で開かれました。 大会には、県内の生産者やJA関係者、全国の取引市場などから約230人が出席しました。JA熊本経済連の丁道夫会長が、｢今年は台風の影響は少なく、順調に推移している。消費者の期待に応えられるよう、おいしい野菜と果実の安定供給に努めます｣とあいさつしました。今年度、熊本県内の秋冬野菜の出荷計画量は約7万4500トン、果実は約9800トン