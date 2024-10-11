能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市ののとじま水族館で、人気のジンベエザメの展示が再開されました。体長4.4メートルほどのジンベエザメは先月、石川沖の定置網にかかったもので、さっそく親子連れが、ゆうゆうと水槽を泳ぐ姿を楽しんでいました。水族館では元日の地震でジンベエザメ2匹のほか、およそ4000匹の生き物が死にましたが、別の施設に避難しているアシカなどを戻して、年内中の全館営業を目指します。